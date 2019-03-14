В Долине Уюта стартовали Всероссийские лыжные гонки в рамках 59-го Праздника Севера учащихся

В соревнованиях принимают участие юные спортсмены старше 12 лет из самых разных регионов страны.

Спустя несколько минут после торжественного открытия на лыжные трассы Долины Уюта выйдут юные спортсмены из Мурманской, Московской, Тульской, Ленинградской, Оренбургской, Новгородской и других областей России. И, несмотря на то, что соревнуются школьники, баталии здесь совсем недетские, ведь разница в доли секунды способна принести долгожданную победу или обидное поражение.

«Праздник Севера учащихся – младший брат Праздника Севера - уже взрослого, который в этом году будет юбилейным, - отмечает Светлана Наумова, председатель комитета по физической культуре и спорту Мурманской области. – Программа мероприятий разнообразная. Сегодня мы дали старт соревнованиям по лыжным гонкам среди учащихся. 495 человек, 50 команд, 12 территорий. По количеству участников – это больше, чем в прошлом году».

В этом году Праздник Севера учащихся включён в официальный календарный план спортивных мероприятий, а это значит, что участники могут получить разряды, что откроет для них новые возможности. «Это самое главное для спортсмена, - считает Светлана Наумова, председатель комитета по физической культуре и спорту Мурманской области. – Спортсменам нужны не только победа и участие, но и разряды. Я уверена, что старты Полярной Олимпиады дадут многим спортсменам дадут старт на более высокий уровень спортивной арены Всероссийского и международного уровня».

То что соревнования снова стали всероссийскими, важно и для воспитанников заполярных спортшкол, ведь лыжи для Кольского полуострова – традиционный вид спорта, наши ребята всегда показывают достойные результаты, представляя Мурманскую область и на уровне страны, и на международных соревнованиях.

Участники праздника будут соревноваться на дистанциях от 3 до 10 километров. Рядом с юными спортсменами их наставники. Помогают и поддерживают на всём пути. Говорят, чтобы выиграть, нужно, прежде всего, верить в свою победу.

Старты в рамках соревнований пройдут также 15 и 17 марта.