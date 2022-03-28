В Долине Уюта в эти выходные провели традиционный 48-го Мурманский лыжный марафон

За два спортивных дня в ключевом событии Праздника Севера приняли участие более 1500 участников из России и других стран.

Только в первый день на старт лыжного марафона вышли более 1200 спортсменов. Им предстояло пройти дистанцию в 50 км, а часть лыжников преодолела 25 км участок. Однако начался спортивный праздник с маленьких достижений. Первыми лыжню длиной в 200 метров пробежали самые юные мурманчане.

В этом году участие в марше малышей приняли дети из Мурманска, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Выборга, Кингисеппа и Токсово.

После них на лыжню встали взрослые спортсмены. Мурманчанин Александр Мастинин уже в 15-й раз выходит на марафонскую дистанцию. Он лыжник-любитель и состязаться с профи не стремится, бежит ради удовольствия.

Александр Мастинин, участник мурманского лыжного марафона: «Скорость, адреналин, новые лица, друзья, знакомые».

Петербуржец Евгений Рябев тоже не в первый раз на нашем марафоне. Спортсмен уже 7 лет колесит по разным лыжным фестивалям, но сюда особенно рад возвращаться.

Евгений Рябев, участник мурманского лыжного марафона: «Красивая трасса, красивая природа, скалы, тундра. Солнышко почти всегда, чего в Петербурге мало».

Не только природа здесь удивляет, но и организация марафона. Её высокий уровень отмечают все спортсмены участники.

Поздравить с праздником спорта, наградить самых опытных лыжников, которые много лет выходят на трассу марафона, пришёл и губернатор Андрей Чибис. Он пожелал всем спортсменам здоровой конкуренции и победы.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Я всех поздравляю с этим праздником, это ключевое, главное событие Полярной Олимпиады. Более 1200 участников приняли в забеге сегодня, это очень здорово. Более того, что важно, в том числе спортсмены из других государств, включая Норвегию. Для нас это большая честь. Рады, что, несмотря на непростую международную ситуацию, спорт остаётся вне политики».

Отметим, что в соревнованиях приняли участие и 45 военнослужащих Северного флота. 10 из них - мастера спорта. Командующий флотом Александр Моисеев так же поддержал своих подчиненных и всех участников соревнования. Он назвал наш лыжный марафон одним из наиболее значимых и популярных спортивных событий в жизни региона.

Александр Моисеев, командующий Северным флотом: «Я искренне желаю успехов и, в первую очередь, личных побед тем, кто принял участие в марафоне. И побед в состязании, наверное, профессионалам. Тем, кто демонстрирует свои достижения на общероссийском уровне и международном».

В первый день марафона победителем забега стал белорусский биатлонист Роман Елетнов. Он успешного преодолел 50-километровую лыжню за 2 часа 11 минут.

Роман Елетнов, победитель мурманского лыжного марафона: «Я настраивался хотя бы в шестерку попасть. Но посмотрел, что сегодня возможно побороться за победу, воспользовался этим. За счёт своих быстрых лыж и хорошим состоянием».

Победителями второго дня лыжной гонки на 50 километров стали мастер спорта Евгений Цепков из Переславля-Залесского и прославленная спортсменка мирового уровня Юлия Чекалёва из Вологды.

Для всех гостей праздника оба дня работали различные интерактивные, торговые и спортивные площадки. Провести день на свежем воздухе и поддержать лыжников пришли сотни северян.