В должность командующего Кольской флотилией разнородных сил Северного флота вступил Эдуард Михайлов

Церемония передачи личного штандарта командующего Кольской флотилией состоялась в исторической базе северного флота – городе Полярном.

В событии принял участие и командующий воинами Североморцами Герой России вице-адмирал Александр Моисеев. Он принял штандарт от прежнего командующего Кольской флотилией Олега Голубева.

Краснознамённая Кольская флотилия одно из крупнейших объединений Северного флота. В её состав входят соединения больших противолодочных и десантных кораблей, кораблей охраны водного района и подводных лодок, отряд специального назначения по борьбе с подводными диверсантами, отдельная ракетно-артиллерийская бригада, а также части обеспечения. На основе флотилии создана арктическая группировка, корабли которой совершили 8 походов по трассе Северного морского пути.