В дом № 55 по проспекту Ленина пришёл капремонт, а с ним и беда

Из-за непогоды жители одной из квартир оказались в затопленной жилплощади. Всему виной оказалась недоделанная кровля.

- Вот, пожалуйста, на стенах. Это всё мокрое, вот это всё мокрое. Вот здесь, вот везде вылез грибок. Видите? Вот это всё! – возмущается мурманчанка.

Жёлтые пятна на потолке и стенах, разводы на окнах и сырые вещи – такая картина открылась перед Надеждой Федоровной и её мужем, после того, как они вернулись домой из отпуска. Труфановы переступили порог и не узнали квартиру. Искать виновника ЧП долго не пришлось - комнаты затопило из-за работ на крыше. Строители взялись менять кровлю дома № 55 по проспекту Ленина. Сняли старое покрытие, застелили всё пленкой, но вмешалась осенняя мурманская непогода – ливень и ветер.

Андрей Туфанов, житель дома № 55 на проспекте Ленина: «Сделали фасад, как вы видите, очень красиво всё, но крыша не сделана, она течёт. Вода течёт по стенам, осадки по стенам попадает внутрь, попадают в кладку, а скоро холода. Умный человек поймет, что в холод вода порвет всё, влажные стены не выдержат, их разорвёт».

Вместе с водой в квартире появились непрошеные гости - плесень и грибок. Такое соседство не только неприятно, но и очень опасно для жителей и их питомца. Конечно же, раздосадованная пара северян надеется получить компенсацию на устранение этого стихийного бедствия в их квартире, благо все работы строительной компании были застрахованы.

Игорь Смелков, прораб ООО «М-СТРОЙ»: «Жильцы, пострадавшие от затопления, будут обращаться в страховую компанию, все номера телефонов и контакты мы им передадим. Сейчас у нас юрист передаст эти контакты, а там уже жители будут получать возмещение убытков непосредственно по залитию от страховой компании».

Работы на крыше этого дома должны завершиться к концу октября. Пока этого не случилось, жители последних этажей находятся под угрозой затопления. И это не первая такая история. Каждый год в Мурманской области происходят похожие ситуации и люди вынуждены спасать своё годами нажитое имущество.