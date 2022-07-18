В Дом детского творчества им. Саши Ковалева в Североморске «ворвались» сотрудники специальной пожарной охраны МЧС России

Неизвестно, что тяжелее – спасать или быть спасённым. Такой вывод можно сделать, посмотрев на усилия, с которыми сотрудник Дома детского творчества им. Саши Ковалёва в Североморске переносит тяготы учений специалистов пожарной охраны МЧС России.

Состоялись ежегодные плановые учения для сотрудников специальной пожарной охраны МЧС России.

Неизвестно, что тяжелее – спасать или быть спасённым. Такой вывод можно сделать, посмотрев на усилия, с которыми сотрудник Дома детского творчества им. Саши Ковалёва в Североморске переносит тяготы учений специалистов пожарной охраны МЧС России.

Играть роль потерпевшего Сергею Касьянову выпадает впервые. Огнеборцы удивили молодого человека своим профессионализмом, оперативностью и слаженностью работы да так, что Сергей даже немного испугался.

Сергей Касьянов, сотрудник МБУДО «ДДТ им. Саши Ковалёва», г. Североморск: «Страшно. Особенно, когда маску на меня надели. Необычно как-то. Я думал, что меня на носилочках вынесут, я встану и пойду».

По замыслу учения, пожар произошёл в компьютерном классе из-за короткого замыкания электропроводки. Помещения при таких ЧП часто заполняет угарный газ, поэтому спасатели и применяют специальные средства для дыхания.

Екатерина Колычева, директор МБУДО «ДДТ им. Саши Ковалёва», г. Североморск: «Наш звукооператор попытался самостоятельно потушить возгорание, но у него не получилось. Он надышался дыма и упал в обморок. Приехали спасатели, мы обозначили, в каком кабинете произошло ЧП, а ребята сделали всю работу».

Безопасность превыше всего, считает руководство Дома детского творчества им. Саши Ковалева и сотрудники специальной пожарно-спасательной части №6 Североморска, поэтому легенду учения составляют максимально реалистичной.

Дмитрий Ширяев, врио заместителя начальника специальной пожарно-спасательной части №6 Спецуправления ФПС №48 МЧС России: «Я разрабатываю сценарий. Производится расчёт по самому сложному варианту развития событий, производится высылка сил и средств согласно номера вызова. Пожарно-тактическое занятие выполнено в полном объёме. Личный состав в первую очередь, как и полагается, спас человека, руководитель тушения пожара принял правильное решение».

На месте ЧП должны присутствовать медики, но в этот раз, по сценарию, скорая помощь, спешившая на вызов, попала в ДТП, поэтому первую доврачебную помощь оказывал личный состав пожарно-спасательной части №6.

К слову, спасатели должны укладываться во временные нормативы. Например, буквально за минуту после вызова спасательной группы, личный состав обязан выехать на место ЧП в полном обмундировании. Боевое же развертывание осуществляется за три минуты.