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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.05.23 19:30

В Доме детского творчества имени А. Бредова состоялась торжественная церемония награждения юнармейцев

Участникам вручили медали Министерства обороны Российской Федерации за участие в военном параде в День Победы.

Несколько месяцев упорных тренировок на базе школ, затем на плацу в военной части - так юноши и девушки учились маршировать. Чтобы делать это синхронно и участвовать в параде на 9 мая в Мурманске юнармейцам нужно было довести каждое движение отряда до автоматизма.

Дмитрий Ботвин, юнармеец, командир отряда «Патриот»: «Тренировки были у нас часто: три раза в день, упорно - кровь и пот. Занимались, проходили маршрут, плакали, смеялись. Но мы добились того, что мы были готовы к Параду Победы. Ответственно прошли».

Для ребят это была большая честь и гордость вместе с военнослужащими участвовать в параде, они, не раздумывая отвечают, почему вступили в ряды движения «ЮНАРМИЯ».

Егор Болдинов, юнармеец: «Потому патриоты хотят служить России, защищать Родину».

54 юнармейца из 10 общеобразовательных учреждений города Мурманска и 7 педагогов, которые принимали участие в подготовке ребят, были награждены медалями Министерства обороны за участие в военном параде в день Победы. В награждении принял участие глава администрации города Юрий Сердечкин.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Я вами бесконечно горжусь. Ведь пройти на Параде Победы - это великая честь, потому что вы плечом к плечу, в едином строю шли вместе с нашими героическими бригадами ребят, которые сегодня находятся в зоне специальной военной операции».

Сергей Тян, заместитель начальника регионального штаба Всероссийского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ» по Мурманской области: «Помимо нашего отряда, который проходил в городе Мурманске, также проходил у нас отряд в Североморске, где тоже был сборный отряд из мурманчан. Приехали архангелогородцы и североморцы - это был сборный отряд. Члены «Юнармии» у нас достойно выступают везде».

Также Сергей Тян отметил, что в конце мая запланирован региональный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Победа», которая состоится в парке «Патриот» Северного флота.

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