В Доме детского творчества имени Бредова проходят мероприятия, посвящённые Дню России

В Доме детского творчества имени Бредова ребята подготовили праздничную программу, посвященную приближающемуся Дню России. Посмотреть на концерт и поддержать юных патриотов приехал глава муниципального образования Дмитрий Филиппов.

100 воспитанников детских оздоровительных лагерей приняли участие в концерте, посвященному Дню России. Ребята показывали зрителям творческие номера. Через танцы и песни они старались передать свои чувства глубокого уважения к Родине.

- Пусть малыши 6 и 8 лет не совсем понимают значимость историческую независимости России, но эти мероприятия учат их любить свою страну, учат чувству патриотизма, - отметила Ирина Ускова, директор школы № 5 г.Мурманска.

Частым гостем мероприятий с участием детей накануне праздника становится глава муниципального образования Дмитрий Филиппов, который старается не пропускать такие события. «Я буду уделять этому огромное внимание и посещать всевозможные мероприятия, чтобы своим примером показать насколько дети должны патриотически быть подкованными», - заметил Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования г.Мурманск.

Многие ребята с особым энтузиазмом принимали участие в исторической викторине, охотно общались на тему патриотичного воспитания.

Заблаговременные мероприятия ко Дню России в Мурманске проводятся не случайно, подрастающее поколение должно знать свою историю и гордиться своей страной.