В Доме культуры Ленинского округа стартовал форум «Исторический максимум»
Мурманск – четвёртый город, который принимает этот форум.
Александр Каменцев, координатор проекта «Исторический максимум», отметил, что основная цель фестиваля - популяризация исторического знания среди молодёжи и студентов со всех уголков страны.
Программа форума помимо конкурсных испытаний на знание истории включает и интерактивный элемент. К слову, фестиваль организован при поддержке Фонда президентских грантов.
Александр Каменцев, сооснователь и координатор проекта «Исторический максимум»: «По моим ощущениям, спустя шесть лет деятельности нашего проекта, мы идём только вперёд. Наша аудитория растёт».
До 21 августа участники форума в возрасте от 16 до 30 лет будут проходить в исторические квесты, а финальным соревнованием станет интеллектуальная викторина в формате игр «Что? Где? Когда?».