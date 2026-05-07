В Доме культуры железнодорожников состоялся театрализованный праздничный концерт, посвящённый предстоящему Дню Победы

Главными героями на сцене стали студенты Мурманского регионального колледжа.

Ежегодно студенты Мурманского регионального колледжа готовят выступления в честь великой Победы. В этом году к ним присоединились три приглашённых коллектива: юношеский вокальный ансамбль «Камертон» из Североморска, вокально-инструментальный ансамбль УМВД «Северный пост» и рок-группа морской пехоты Северного флота «Белые Медведи».

Ольга Чиркова, директор Мурманского регионального колледжа: «Мы долго готовились к сегодняшнему выступлению. Ребята подготовили как танцевальные, так и вокальные номера, посвящённые победе в Великой Отечественной войне».

Программа концерта включала театральные, танцевальные и вокальные номера. По словам организаторов, выступления вызывали у зрителей и грусть, и радость от Победы советского народа.

Ирина Петровская, инспектор по пропаганде БДД Управления Госавтоинспекции УМВД России по Мурманской области: «Я думаю, что дети проявят себя абсолютно полностью, раскроют все свои творческие навыки, познания, умения. Они сейчас покажут своё мастерство нам на сцене. Это будет потрясающе».

Алексей Забегаев, участник СВО: «В преддверии 9 Мая организаторы сделали такое хорошее мероприятие, для того чтобы дети видели, как это всё было в те далёкие годы. Поэтому организаторам только огромнейшее, огромнейшее спасибо!».

Участники готовились к этому большому и ответственному выступлению два месяца, чувствуя большую ответственность перед зрителем, когда выходили на сцену.