В Доме молодёжи подвели итоги конкурса «Доброволец Мурманска»

На протяжении месяца самые активные северяне от 14 до 35 лет совершенствовали свои навыки в добровольческой деятельности. Лучших из них лично поздравил глава города.

В этом году заявки на участие в конкурсе пришли от 32 добровольцев и 6 волонтёрских организаций. Каждый из них неравнодушен к нуждам окружающих и считает делом жизни творить добрые дела.

Анжела Дружинина, начальник Центра развития волонтёрского движения «Молодёжь51»: «Каждый год мы проводим небольшой интенсив для ребят, где мы делаем различные обучающие мероприятия».

Павел Ненашев стал победителем конкурса в возрастной категории от 18 до 35 лет. Волонтёрство совмещает с работой на железной дороге. Добровольческая деятельность молодого человека началась ещё во время пандемии.

Павел Ненашев, победитель конкурса «Доброволец Мурманска – 2026» в категории 18-35 лет: «Тогда требовались свободные руки, я пришёл, чтобы оказывать помощь, а дальше всё пошло по накатанной. Я нашёл людей близких по духу, по ценностям, мне это понравилось, я ощущал себя на своём месте».

На протяжении месяца добровольцы работали в командах с абсолютно незнакомыми им людьми. Однако, это не стало бременем, ведь у участников общие благие намерения и ради их достижения объединиться не составило труда.

Ксения Убей-Волк, победитель конкурса «Доброволец Мурманска – 2026» в категории 14–17 лет: «Я давно уже заметила по себе, что могу находить общий язык с людьми, даже, если я с ними незнакома. Мы как-то сплачиваемся и идём вместе».

Надо действовать и понимать, для чего это нужно и насколько это важно. И активным молодым людям это удаётся. Мы живём в непростое время, а забота о других сейчас как никогда важна.

Роман Пономарев, член регионального штаба Народного фронта в Мурманской области: «Сейчас идёт СВО, происходят ЧС-ситуации, появились много людей, которым нужна наша помощь. Если мы можем её подарить, я думаю, это здорово, надо это продолжать, ребят поддерживать, вызывать желание у других».

Инициативы ребят становятся реальными проектами. И главное, что добровольцы вкладывают в них свою душу.

Евгения Чибис, руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области: «Мне всегда очень нравится, когда много новых активных молодых людей вступает в наше дружное волонтёрское сообщество. Это значит, что у нашей молодёжи позитивное настроение, чувство эмпатии, доброты - оно не увядает, а наоборот, нарастает».

В торжественной церемонии награждения юных волонтёров поздравил глава города Мурманска Иван Лебедев.

Иван Лебедев, глава города Мурманска: «Доброта и отзывчивость в наше время безумно ценны».

Ребята прошли тренинги по сплочению команды, ораторскому мастерству и участвовали в реальных акциях, которые изменили город к лучшему.

