В Доме молодёжи появился необычный жилец

Сотрудники приютили серого кота, который по непонятным причинам оказался на улице. Они его конечно же накормили, придумали несколько весёлых кличек, а теперь ищут его владельца.

Этот дружелюбный кот красивого серого окраса уже чувствует себя в стенах Дома молодёжи как дома. Здесь он вниманием не обделен - каждый так и норовит поиграть и покормить пушистого гостя. А буквально на днях его подобрали на улице.

Денис Шалабанов, руководитель и редактор Мурманской молодёжной лиги КВН: «У нас бухгалтер прогуливалась мимо и увидела кота. Позвонила нам и сказала, ребята, нужно вытащить, наверняка он потерялся».

Учитывая дружелюбие животного и опрятный внешний вид, сотрудники Дома молодёжи предполагают, что питомец потерялся совсем недавно. Возможно, выпал из окна квартиры. Теперь в центре ищут хозяина четырехлапого гостя.

Денис Шалабанов, руководитель и редактор Мурманской молодёжной лиги КВН: «Расклеили объявления, выложили в интернете информацию, что у нас есть такой кот. Приходите и забирайте. Пока что никто не нашёлся, прошло ещё мало времени. Но надеемся, что его хозяин всё-таки придёт, потому что кошак, действительно, хороший».

Если хозяин не найдётся, то кота приютят. Среди специалистов учреждения есть люди готовые забрать серого красавца себе домой.