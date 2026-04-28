В Доме молодёжи состоялась встреча «Открытый диалог» с депутатом Мурманской областной Думы

Главной темой встречи стало рассмотрение муниципальной службы, как старта для успешной карьеры в социальной сфере.

Открытый диалог был приурочен ко Дню местного самоуправления. Главной целью стало политическое просвещение и развитие гражданской ответственности у молодёжи. Такой формат позволяет каждому участнику задать интересующие вопросы.

Лилия Захарова, участница «Открытого диалога»: «Я пришла на это мероприятие, чтобы послушать, что рассказывает Герман, побольше задавать ему вопросов».

Участников встречи интересовала не только общая информация, но и личная история спикера. Депутат Герман Иванов делился со слушателями своим профессиональным опытом и давал практические советы.

Алексей Жариков, участник «Открытого диалога»: «Есть вопросы про его карьеру в КВНе. Как он попал в высшую лигу? И как стал чемпионом? Он очень харизматичный, у него смешной юмор».

Также в разговоре с депутатом обсуждали вопросы бакалавриата. Как прозвучало во время встречи, государственное и муниципальное управление позволяет готовиться к службе в течение четырёх лет. Также есть смежные специальности. Герман отметил, что муниципальная служба — это не только чиновничество, но и сеть учреждений.

Герман Иванов, председатель комитета по культуре по делам молодёжи, туризму и спорту Мурманской областной Думы: «Я бы хотел, чтобы сегодня, представители молодой аудитории уходя, задумавшись о том, как она представляет свою профессиональную жизнь. Потому что это очень важно. Может быть, в молодом возрасте это кажется не таким важным, кажется, что времени впереди очень много. И это действительно так, времени впереди действительно очень много. И молодые люди, как никто, имеют право на ошибку, имеют право на то, чтобы попробовать разные профессиональные пути. Но задумываться об этом периодически необходимо».

Организаторы встречи уверены, что такой открытый и честный диалог поможет молодым северянам в определении будущей профессии и сформирует чёткое понимание, для чего они её выбирают.