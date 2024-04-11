В доме на улице Павлика Морозова суровая мурманчанка держит в страхе жителей подъезда

Жители одного из домов на Павлика Морозова в Мурманске жалуются на соседку, которая уже несколько лет терроризирует весь подъезд. Что делать северянам в такой ситуации расскажет Анастасия Кочурова.

На протяжении уже двух лет сон жильцов дома на улице Павлика Морозова сопровождается шумом и громкими криками соседки и её друзей. К девушке не раз вызывали полицию, однако, та правоохранителей, по мнению северян, слушать не собирается.

Елена Василенкова, жительница дома на ул. Павлика Морозова: «Ни за что не платит и портит всё вокруг. Гадит в подъезде, окурками истыкала подоконники, стены, какие-то дырки, может быть, для закладок наркотических. Вчера вечером она выбежала на улицу где-то около трёх часов ночи вообще с ножом».

Когда к девушке приходят гости, отмечают очевидцы, они звонят всем подряд, а если им не открывают, то вырывают с корнем домофон. Поэтому жители поставили антивандальную защиту, но и она не всегда помогает.

Марина Гурулева, жительница дома на ул. Павлика Морозова: «Недавно, первого числа, к нам пожарная машина приезжала. Я приезжаю с работы, выбегаю, конечно, мне страшно, думаю: «Что такое? Вдруг пожар?». Спрашиваем, а нам говорят: «Ложный вызов». Мне молодой человек говорит, что к ней стучались днём, активно долбились мужчины, кричали. Хотели к ней зайти, видимо, а она их не пускала, вот и вызывает и полицию, и вот это вот всё».

Жильцы попросту боятся находиться в одном доме с этой женщиной. Тем более, что соседка с гостями уже обрывали и портили провода, а также поджигали трубы.

Елена Василенкова, жительница дома на ул. Павлика Морозова: «На вопрос, зачем она это делает, она вообще сказала, будучи или в пьяном, или в наркотическом опьянении, что она вообще взорвет дом. Ещё и ящики нам пообрывает».

Для прояснения ситуации мы обратились к самой девушке, которая, по словам соседей, портит им жизнь, однако нам никто не открыл.

Зато нам ответили в полиции, куда не раз обращались жильцы дома с улицы Павлика Морозова. Правоохранители рассказали, что женщина уже привлекалась к административной ответственности

Валерия Филиппова, начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Мурманской области: «По указанному адресу неоднократно выезжал участковый уполномоченный полиции. Гражданка привлекалась к административной ответственности. Более того, одно из обращений было зарегистрировано 8 апреля, поэтому вчера, 9 апреля, жительница этой квартиры также была доставлена в отдел полиции, где с ней была проведена профилактическая беседа и в отношении неё также составлен протокол об административном правонарушении по статье 20 прим. 1 «мелкое хулиганство».

В правоохранительных органах нам рассказали, что для того, чтобы зафиксировать правонарушение, в органы внутренних дел важно обращаться во время совершения правонарушения.