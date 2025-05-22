В доме престарелых Мурманска началась проверка

После выхода нашего сюжета о ненадлежащем содержании пожилой мурманчанки в этой организации Министерство труда и социального развития Мурманской области сообщило о начале проверки.

Мы рассказывали, что за две неполные недели содержания в доме престарелых пожилая лежачая северянка получила огромные пролежни, сепсис и второй инсульт.

При этом, по словам её родственников, персонал учреждения не давал пенсионерке необходимые лекарства, предоставленные её родными, не оказывал необходимый уход и не вызвал скорую при появлении у неё признаков инсульта. Из-за чего бабушка попала в реанимацию, за её жизнь сейчас борются врачи.

После нашего сюжета в доме престарелых началась проверка. Как нам рассказали в Министерстве труда и социального развития Мурманской области, на каждое сообщение о ненадлежащем содержании пенсионеров в ведомстве оперативно реагируют. Проверяющие от министерства установят, что же произошло на самом деле, а также дадут оценку действиям персонала. В том случае, если нарушения подтвердятся, виновные понесут наказание.

Также внутреннюю проверку по изложенным в сюжете нашей телекомпании фактам инициировал директор дома престарелых.

Ирина Горельцева, заместитель министра труда и социального развития Мурманской области: «Мы придерживаемся очень строгих стандартов социального обслуживания и обязаны обеспечивать качественный и безопасный уход за нашими проживающими. Мы заинтересованы в том, чтобы в наших стационарах никогда не имели место случаи ненадлежащего отношения к людям и некачественного предоставления социальных услуг».