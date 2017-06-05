В дождливый июньский Мурманск привезли кусочек солнечной Индии

Фестиваль культуры далеко расположенной, но близкой по духу страны состоялся в центре столицы Заполярья. Несмотря на плохую погоду, праздник колесниц прошёл в тёплой и доброжелательной атмосфере.

Ратха-ятра или праздник колесниц - одно из главных культурных событий в Индии. Дата у мероприятия плавающая. В этом году в индийском Пури фестиваль состоится в конце месяца. В Мурманской области к этому времени половина жителей уже отправятся в отпуск. Чтобы праздник посетили больше людей, его организаторы решили в областном центре провести его раньше, но не рассчитали с погодой.

- Это вообще впервые такая погода за 7 лет. Я вообще не помню, чтобы в июне такая погода была в Мурманске, - говорит Марина Колесникова, участница фестиваля индийской культуры. - Но нам это не мешает. Прекрасная музыка, хорошее настроение, фестиваль состоится в любую погоду.

Фестиваль состоялся, но посетить его под ледяным дождём рискнули немногие. В основном пришли давние приверженцы индийской культуры. О своём решении они не пожалели.

- В 1989 году я была в Индии, поэтому я уважаю эту страну, историю и вообще очень люблю, - говорит Людмила Котляр, участник фестиваля индийской культуры. - Поэтому, когда они здесь бывают, я просто прихожу посмотреть.

Праздник колесниц буквально раскрасил серый Мурманск в яркие цвета. Процессия под индийские напевы тронулась в путь, и хмурые лица прохожих расцвели улыбками. Принять участие мог каждый желающий, чем посетители охотно и пользовались.

- Этот праздник как бы раскрывает сердца людей, они становятся как дети, - говорит Ольга Куракина, организатор фестиваля индийской культуры в Мурманске. - А дети всегда непосредственные: они веселятся, как им нравится. Так и происходит на нашем празднике.

Приятный бонус для участников шествия - традиционное индийское печенье прасад. Его участникам праздника и случайным прохожим раздаёт Марина Шевченко. Лакомство, как и всё индийское, заряжено радостью и жизнелюбием. Готовили его организаторы фестиваля собственноручно и в объёмах, чтобы хватило всем.

- Ведическая кухня очень удивительная, очень разнообразная, - говорит Марина Шевченко, участник фестиваля индийской культуры в Мурманске. – Эти печеньки изготовлены очень просто, ничего там сверх такого нет. Вообще, простота - это один из таких принципов, которые нам упрощают жизнь.

Фестиваль индийской культуры состоялся не только в столице Заполярья. После Мурманска праздник колесниц переместился в Кировск. А сегодня в ДК в Росте состоялся мастер-класс классических индийских танцев.