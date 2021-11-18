В Драмтеатре Северного флота на открытии малой сцены показали свадебную историю

Герои истории о любви рассказали зрителям о непростых взаимоотношениях с подмостков Драмтеатра Северного флота. Премьера трагикомедии прошла на новой малой сцене, которую открыли впервые за 80-летнюю историю флотского театра.

Задорно и многообещающе. Открытие малой сцены в театре Северного флота проходит почти кулуарно. Количество мест ограничено. Театральные завсегдатаи могут только догадываться о том, что их ждёт.

Малая сцена — новый опыт для флотского театра. К слову сказать, труппа учреждения культуры исправно пополняется молодыми и талантливыми актерами, которые с энтузиазмом подхватывают непривычные формы общения со зрителем.

Михаил Онищук, директор Драматического театра Северного флота: «Для драматического артиста очень важно найти свой театр, в котором есть творчество. В театре СФ это есть. Есть два режиссёра, которые инициативные и они хотят ездить по гарнизонам и воинским частям».

Камерное пространство позволяет погрузиться в действо в полной мере, почувствовать себя непосредственным участником истории. Первый спектакль, который увидел свет рампы на малой сцене, «Любовь» - главного режиссёра Драматического театра Северного флота Александра Шарапко по пьесе драматурга Людмилы Петрушевской.

Александр Шарапко, главный режиссёр Драматического театра Северного флота: «То, что у нас получилось, мне кажется, может быть любопытным, но это только начало, потому что эту пробу мы намерены развивать. Мы хотим сделать Теркина и, возможно, будут самостоятельные выступления актёров, персональные вечера в этом формате».

Каждый зритель по доброй воле становится свидетелем домашних «разборок». Через выяснения отношений среднестатистические молодожёны Света и Толя, пытаются распознать чувства друг друга. Смогут ли герои, находясь за столом – символом объединения, создать атмосферу тепла и уюта или разбегутся, в этом главная интрига. Чтобы не пропустить события Драмтеатра Северного флота, следите за афишей на сайте учреждения и в социальных сетях.