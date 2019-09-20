В драмтеатре состоится премьера семейного спектакля «Сказки для ежика. Правда, мы будем всегда?»

В Мурманском областном драматическом театре состоится премьера доброго семейного спектакля «Сказки для ежика. Правда, мы будем всегда?». О постановке, в которой нет отрицательных героев и очень много любви, расскажет Елена Голямина.

Что может собрать всю семью вместе, отодвинуть на второй план все переживания и недопонимания - болезнь ребенка. В такой момент бабушки и дедушки, мамы и папы стараются сделать все, чтобы малыш быстрее выздоровел. Именно так начинается спектакль для детей и взрослых «Сказки для ежика. Правда, мы будем всегда?». Поставила спектакль режиссер из Санкт-Петербурга Людмила Манонина-Петрович.

Людмила Манонина-Петрович, режиссер спектакля: «Мне кажется, это очень важная и нужная история. Правда, мы будем всегда это вопрос, который задают дети, начиная с трех лет, и , посмотрев спектакль, я надеюсь, у родителей, у бабушек и дедушек будет повод поговорить на эту очень важную и волнующую детей тему».

Спектакль с похожей историей и героями вот уже 10 лет показывают в русском театре в Таллине. Там постановка пользуется большим успехом у детей и у взрослых, для которых совместных поход в театр становится прекрасной возможностью объяснить малышу некоторые неизбежные моменты человеческой жизни. Спектакль пришёлся по душе и мурманским актерам, у которых сегодня генеральная репетиция.

Как говорится, дети мечтают быстрее вырасти, а взрослые мечтают снова стать детьми. Артисты на сцене не просто работают, они получают огромное удовольствие от постановки и от того, что можно хотя бы на час снова стать ребенком.

Юрий Луговых и Андрей Шпека, актеры мурманского областного драматического театра: «Я скажу так, мы большие дети. Если в двух словах сказать то, что мы здесь делаем, я бы лично назвал это «счастье любит тишину». Это сказка, где нет как таковых отрицательных персонажей и здесь она добро-добро-добро и очень много любви. Ну и в свои 40 лет на этот час стать ребенком, таким взрослым ребенком, но ребенком, здесь ребенок без возраста, тот ребенок, который живет в каждом из нас».

А уже через 20 минут после прогона в зал приходят первые зрители - мурманские школьники. Ребятам выдалась возможность посмотреть сказку еще до официальной премьеры, которая состоится 21 сентября в 12.00.