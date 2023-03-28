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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.03.23 19:30

В Дровяном открыли новый участок исправительного центра

В учреждении будут проживать осужденные к принудительным работам.

Двухэтажное здание в мкр. Дровяное раньше было детским садом, потом общежитием для рабочих. После ремонта оно вновь распахнуло двери, но как участок исправительного центра. Здесь будут находиться осуждённые, которых приговорили к принудительным работам.

Инна Ставнийчук, врио заместителя начальника УФСИН России по Мурманской области: «Правила не изменяются. На участках исправительных центров мы размещаем осужденных лиц, которые совершили преступления небольшой и средней тяжести. Стараемся максимально, чтобы это были жители района, региона, муниципалитета, в которых они были осуждены».

Здесь осужденным предстоит не просто провести отведенный судом срок, а отработать его. Каждый из них обязан трудиться на предложенных предприятиях. Специалисты отмечают, что работу стараются подобрать согласно умениям осужденных.

Алексей Круглин, руководитель предприятия: «Мы работаем по договору подряда с совхозом. Также мы планируем активизировать работу по рыбообработке. Это рабочие руки, которые действительно это могут делать. Естественно, мы не забываем строительные работы, содержание территорий. Это те сферы, куда данные люди могут пойти. И если есть квалифицированные работники, а они есть, то они работают по специальности».

Это уже второй участок исправительного центра, открытый в рамках государственно-частного партнёрства. Первый появился два года назад в Коле и успешно работает сейчас.

Учреждение в Дровяном рассчитано на 75 человек. Им уже подготовили комнаты для проживания, душевые, столовую, библиотеку, прочие необходимые помещения. Также в здании организовано видеонаблюдение, а ещё за порядком следят 11 сотрудников регионального УФСИН. Для работы здесь они прошли специальную подготовку.

Николай Бахарев, врио начальника исправительного центра №1 УФСИН России по Мурманской области: «Новые сотрудники прошли обучение и теоретическое, и практическое. Так как у нас есть участок в Коле, то они посмотрели, как это непосредственно на практике осуществляется».

В ближайшие дни в учреждение поступят первые постояльцы. При чётком соблюдении всех условий пребывания они пробудут здесь весь вынесенный судом срок, отработав наказание и при этом частично сохраняя социальную жизнь.

Нарушителям режима грозит иной вид наказания – переезд в колонию. Но по словам сотрудников УФСИН, такое случается редко. Осужденные берегут хрупкую частичку свободы и стремятся скорее вернуться к нормальной жизни.

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