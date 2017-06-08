В ДТП на Кольском проспекте пострадали пять человек

Накануне вечером на Кольском проспекте Мурманска водитель маршрутного такси выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Шевроле Нива».

Инцидент произошёл в районе дома № 27 по Кольскому проспекту. По неустановленным пока причинам водитель автомобиля «Форд Транзит» выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с «Шевровле». В результате ДТП пострадали 5 человек. По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

- Водитель маршрутки не пострадал, но получил травмы водитель «Нивы Шевроле», а четыре пассажира получили незначительные ушибы. Они были обслужены амбулаторно, - рассказала Ольга Ратова, инспектор по особым поручениям управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области.

Можно отметить, что из-за этого происшествия было остановлено движение троллейбусов в южном направлении, образовалась пробка из автомашин, которые двигались в Первомайский округ.