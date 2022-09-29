В Дудинке на борту БДК «Иван Грен» Северного флота состоялась торжественная церемония приёма в ряды «Юнармии» 118 юных жителей Таймыра

Событие проходило под руководством заместителя командующего Северным флотом по Игоря Курочкина.

У ребят этот день останется в памяти надолго. Слова клятвы они читали перед настоящим танком Т-34. После детям вручили береты со значками движения «Юнармия».

В завершение мероприятия военные моряки провели для школьников экскурсию по большому десантному кораблю, который на время стал плавучим музеем и площадкой для патриотической акции «Сила в Правде». В её рамках «Иван Грен» совершает масштабный поход в Арктике с заходом в города и посёлки Крайнего Севера.

Корабль уже побывал в самом южном порту Мурманской области на Белом море Кандалакше, в столице Поморья – Архангельске и городе-герое Мурманске.