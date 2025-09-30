День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.09.25 19:30
В Дудинке на борту большого десантного корабля Северного флота «Александр Отраковский» состоялась церемония посвящения в юнармейцы школьников Таймыра
Торжественную клятву дали 122 юных жителей Норильска и Дудинки, 42 из них зачислены в юнги «Юнармии».
Им были вручены красные и чёрные береты.
Ребят со знаменательным событием поздравил заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Олег Голубев.
В завершении ребята исполнили гимн Всероссийского военно-патриотического движения.
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
30.09.25 18:25
Здравствуйте, жители города-героя! В связи с застройкой, строительством нового жилого комплекса в Малой Долине Уюта я НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую всем Вам ознакомится с материалами архитектора Натальи
Рыбников Григорий Николаевич
28.09.25 12:47
Андрей Чибис отметил, что особое внимание уделяется благоустройству Малой Долины Уюта. «Эти работы полностью финансируются застройщиком, параллельно с жилым строительством. Это результат долгих пер
Игорь Абрамов
22.09.25 12:48
Победа она одна, для всех советских людей! Спасибо за идею, за память, за талантливую театрализацию, великолепную хореографию и пронизывающий вокал. Всем исполнителям, режиссёрам и хореографам браво!
