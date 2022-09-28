В Дудинке состоялась акция «Сад памяти», в которой приняли участие военнослужащие Северного флота

Акция была посвящена памяти воинов-североморцев, погибших 27 августа 1942 года при героической обороне Диксона от немецко-фашистских захватчиков.

Посадка деревьев состоялась на Аллее у здания Ледовой арены «Таймыр». Среди участников - представители Северного флота, члены экипажей большого противолодочного корабля «Адмирал Левченко» и большого десантного корабля «Иван Грен», представители учреждений района и города, юнармейцы, учащиеся морского класса, курсанты Арктического Зонального центра.

Под звуки военного оркестра Северного флота на площадке высадили 15 елей. Завершилась акция минутой молчания.

Игорь Курочкин, заместитель командующего Северным флотом по военно-политической работе контр-адмирал: «Связь времён – она объединяет целые поколения. Мы сегодня говорим об истории Северного флота, о героических защитниках Заполярья, потому что здесь тоже шли ожесточенные бои, здесь тоже гибли люди за независимость нашей Родины».