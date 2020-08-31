В Дудинке состоялась серия игр по мини-футболу и волейболу в рамках турнира на «Кубок северных городов»

В соревновании приняли участие команды из состава отряда боевых кораблей Северного флота, прибывших в Дудинку 15 августа.

Турнир проходил в течение двух дней и завершился 30 августа. Всего в соревнованиях приняли участие 8 команд: 4 – по волейболу и 4 – по мини-футболу.

По итогам соревнований команда БПК «Североморск» заняла второе место в турнире по волейболу, а команда «Абордаж» из состава экипажей больших десантных кораблей «Кондопога» и «Александр Отраковский» - третье место по мини-футболу.

Лидерами в обоих видах состязаний стали сборные команды города Норильска.