В Духовно-просветительском центре Североморска пройдёт региональный этап Международных Рождественских чтений

В этом году образовательный церковно-общественный форум посвящён «Нравственным ценностям и будущему человечества». Откроются чтения в четверг, 23 ноября. С приветственным словом к участникам обратятся: епископ Североморский и Умбский Митрофан, губернатор Марина Ковтун, глава ЗАТО г.Североморск Владимир Евменьков.

Чтения продлятся до 6 декабря, в них примут участие представители духовенства и образовательных учреждений со всего региона. Участники обсудят вопросы нравственного воспитания дошкольников и роли церкви в воспитании подрастающего поколения.