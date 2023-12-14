В «Движении Первых» Полярного вновь пополнение

Юные александровцы вступили в ряды активистов. Причём, в одной из школ Полярного открыт целый класс молодёжного движения. Церемонию посвящения подготовили и провели сами дети.

В четвертый раз Всероссийский конкурс «Большая Перемена» объединил школьников со всей страны. В числе победителей этого года – старшеклассница полярнинской школы №1 София Шишулина.

София Шишулина, активист «Движения Первых» школы №1 им. Погодина, г. Полярный: «Большая Перемена» стала неотъемлемой частью моей жизни в последние полгода. Каждый новый этап приносил мне бурю эмоций и новые встречи, новые знакомства. О «Перемене» я узнала благодаря друзьям с детских центров».

София получила путёвку в знаменитый «Артек», а также возможность отправится в туристическую поездку и пройти стажировку в одной и партнёрских компаний конкурса. И таких - активных и целеустремленных в образовательном учреждении имени Погодина не один десяток. Поэтому стало лишь вопросом времени открытие в школе первичного отделения «Движения Первых». И долгожданное событие наконец-то свершилось.

Максим Брилин, сотрудник регионального аппарата РДДМ «Движение Первых», г. Мурманск: «Очень здорово, что за такой короткий промежуток времени ребята сделали очень многое. Открытие класса поможет дальше толкать свои проекты, развиваться и творить чудеса».

Открыли класс «Первых» и во второй школе города воинской славы. Примечательно, что организацию и проведение торжественной части взяли на себя сами школьники.

Артур Макеев, активист «Движения Первых» школы №2, г. Полярный: «Я активный, позитивный и мне нравится быть в движении».

Кристина Базикян, председатель школьного совета «Движения Первых» школы №2, г. Полярный: «Движение Первых», в первую очередь, это возможность реализовать идеи, проекты, объединившись с какими-либо ребятами, новые знакомства».

Как символ причастности, ребятам вручили значки движения и стартовые наборы «первичек». А руководителям школы – сертификаты об открытии отделений на базе их образовательных учреждений.