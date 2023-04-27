В «Движении Первых» вновь пополнение: первичное отделение организации открыто в 266-й школе Снежногорска

Уже в нескольких образовательных учреждениях ЗАТО Александровск с начала года открыли первичные отделения Российского движения детей и молодёжи. Сначала к «Движению Первых» присоединились гаджиевцы, дав старт для создания в школах и учреждениях дополнительного образования инициативных групп.

Оксана Скорогляд и Диана Стрелкова, активисты Совета старшеклассников школы №266, г. Снежногорск: «Нас поддержали одноклассники и ребята из параллели тоже были «за».

В числе делегатов I Съезда молодёжи была и выпускница 266-й школы Снежногорска Вероника Данилюк.

Вероника Данилюк, выпускница школы №266, г. Снежногорск: «Мы читали, что такое РДДМ, нам рассказали, чем мы будем заниматься. Я загорелась этой идеей. И школьники, и мы, более старшие ребята, и взрослые – все в одном большом сплетении, это очень классно!».

Зинаида Румянцева, директор школы №266, г. Снежногорск: «Движение Первых» объединяет нас всех - не только детей, но и учителей. У нас 35% учителей до 35 лет – они молоды, инициативны, поэтому, действительно, мы все в строю, едины для новых свершений, для новых открытий, в первую очередь, для себя».

Большая школьная семья, объединившая и волонтёрское направление, и юнармейцев, и научное сообщество, готово двигаться вперёд под единым флагом РДДМ.