В двух километрах от Териберки очевидцы встретили семейство косолапых

Медведица с медвежатами прогуливается по лесополосе.

Животные, вероятно, уже не боятся людей, лишь посматривают в сторону незваных гостей.

Автор ролика отмечает, что в окрестностях поморского села можно увидеть и лис, а если выйти к побережью, то и китов, и тюлений.

Если морские млекопитающие ведут себя мирно, то вот хищные звери в лесу – крайне опасны. Напомним, недавно региональное Минприроды подготовило памятку-видеоролик о том, как вести себя при встрече с медведями.