В двухсторонних военно-морских учениях в Средиземном море принимают участие моряки Северного флота

В акватории Средиземного моря состоялось двухстороннее военно-морское учение с участием кораблей и судов обеспечения Российской Федерации и Военно-морских сил Арабской Республики Египет. Силы двух стран отработали ряд эпизодов, состоявших из береговой и морской частей.

Во время береговой части учений российские моряки и военнослужащие отдельной гвардейской бригады морской пехоты Северного флота совместно с аналогичным подразделением египетской стороны выполнили стрелковые упражнения из штатного оружия на одном из военных полигонов, а также провели тренировку по действиям досмотровых групп надводных кораблей.

Российские и египетские военные моряки отработали алгоритм совместных действий. Выполнили артиллерийские стрельбы из вооружения кораблей по морской мишени. Отработали эпизод учения по поиску и спасанию на море, тренировку по связи и совместное маневрирование.

Так же военные совершенствовали навыки обороны кораблей от быстроходных средств и по противовоздушной обороне, отражению атаки самолётов условного противника, роль которых выполнили F-16 Военно-воздушных сил Египта.

В ряде эпизодов учения с борта «Адмирала Головко» в воздух поднимали корабельный вертолёт Ка-27, который совершил посадки на палубу египетского фрегата.