В Едином центре развития волонтёрского движения состоялась встреча добровольцев

Она прошла в рамках проведения голосования для федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

У мурманчан появится возможность выбрать одну из девяти территорий, которая будет благоустроена в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Принять участие в голосовании могут жители Мурманска в возрасте старше 14 лет, а помогут им в этом, конечно же, волонтёры.

Жасмин Сироткина, волонтёр: «Я настроена на то, чтобы помочь своему городу. Чтобы его более улучшить. Участие в этом опросе – моё самое первое доброе дело. А раньше бабушкам помогал».

Специально для волонтёров сделали мобильное приложение. В нём показано, где находятся объекты благоустройства, а также, что и как планируется сделать. Такое приложение во многом упрощает работу волонтёров.

Данил Канатчиков, волонтёр и общественный деятель: «С ребятами работать легко, потому что мы конкретно внутри коллектива проходим обучение самостоятельно. У нас уже сама система в объединении отработана. Проект «Формирование комфортной городской среды» уже не первый год проходит, поэтому у нас уже всё отработано».

По словам добровольцев, мурманчане на инициативу реагируют позитивно и с интересом принимают участие в опросе. Принять участие в голосовании можно в любом из отделений «Почты России», школах города Мурманска и в торговых комплексах: «Плазма», «Северное Нагорное» и «Мурманск Молл». На данный момент в лидерах опросника находится площадь Пять Углов.