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День за днём с «Арктик-ТВ»01.11.17 19:30

В единстве наша сила

В Мурманской областной научной библиотеке стартовала информационная акция «В единстве наша сила». Она посвящена Дню народного единства, который отмечается в России 4 ноября с 2005 года. Несмотря на сравнительно молодой возраст, этот праздник имеет особое значение для большинства россиян.

4 ноября выбрано датой праздника - День народного единства - не случайно. Исторически это связано с далекими событиями начала XVII века, когда в 1612 году Москва была освобождена от польских интервентов. Именно об этом сотрудники Мурманской областной научной библиотеки хотят напомнить всем своим посетителям в рамках акции «В единстве наша сила».

Она проходит уже не первый год, но, если в прошлом году все ограничилось викториной, то сегодня это серия интерактивных игр, фильмов, презентаций, уроков памяти и даже небольшого турнира. Главные посетители акции – студенты и школьники мурманских образовательных учреждений.

- Мы подготовили для них разные интерактивные игры. Они будут проходить не только с преподавателем, но ребята и сами смогут на компьютере проверить свои знания, например, сопоставить имя героя  и его портрет, либо же воспроизвести хронологию событий, что достаточно сложно даже для взрослого человека, - рассказывает Светлана Леоневская, главный библиограф отдела информационного обслуживания Мурманской областной научной библиотеки.

Цель акции – дать возможность школьникам, студентам, молодёжи узнать что-то новое о празднике и истории его возникновения.

День народного единства отмечается в стране сравнительно недавно -  с 2005 года. Посетители библиотеки, которые приняли участие в акции, говорят, что этот день имеет значение для всех россиян.

- Я думаю, что это важный праздник. Все-таки люди должны быть вместе, а это и есть единство, - считает Екатерина Семихина, студентка колледжа экономики и информационных технологий. - Мы побеждаем благодаря нашему единству, благодаря тому, что мы всегда вместе.

В акции «В единстве наша сила», которая продлится до 4 ноября,  участвуют библиотеки Мурманска и других городов региона.  В каждом муниципалитете реализуется своя программа, но цель мероприятия у всех едина.

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