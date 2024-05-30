В единственной школе в н.п. Высокий начались серьёзные работы в одном из её корпусов

Единственную школу №13 в н.п. Высокий заложили в 1968 году, в 1991-ом детей в населенном пункте стало больше: построили ещё один корпус. С тех пор каких-либо кардинальных изменений учреждение не видело. Спустя 33 года здесь начались масштабные работы.

Лариса Орлова, заместитель главы администрации города Оленегорска: «Давно уже требовался ремонт. Хотелось бы сделать школу красивой, комфортной, уютной, прежде всего, для того чтобы военнослужащие спокойны были за своих детей».

В этой школе обучаются 500 учеников, половина из которых – дети военнослужащих. Администрации учреждения важна не только красота, но и практичность, чтобы все получали знания в удобных для них условиях.

Лариса Орлова, заместитель главы администрации города Оленегорска: «Капитальный ремонт проводится в рамках президентской пятилетней программы о проведении капитальных ремонтов средних школ. Ремонт рассчитан на два года. Все системы жизнеобеспечения школы меняются. Это и тепловая система, система холодного и горячего водоснабжения и в том числе вентиляции. Шола практически новая будет».

Не поменяется только кирпичная кладка, крыша и окна, которые уже заменили на современные и энергоэффективные стеклопакеты. Всё остальное реконструируют и обновят.

Полина Вымятнина, директор школы №13 н.п. Высокий: «Одно условие вхождения нас в программу модернизации школ системы образование было наличие крыши и установка окон, потому что ремонт нужно сохранить. Поэтому до прихода подрядчика ООО «Вежа» мы только это и сделали. Поэтому останется крыша, останутся окна, ну, и соответственно, стены».

В рамках этого капитального ремонта поменяется даже размещение классов. Если раньше учителя одного профиля могли работать на разных этажах, то теперь они будут находиться на одном. Также станет приятнее отмечать различные праздники, в том числе и самое главное событие в жизни любого школьника – выпускные вечера. В школе появится новенький актовый зал, он станет не только современнее, но и увеличится в размерах: можно будет пригласить больше родителей и друзей.

Полина Вымятнина, директор школы №13 н.п. Высокий: «На сегодняшний день здесь вмещалось около 90-95 человек. Согласно проекту, произойдут изменения: полностью поменяется сцена, будет два входа на сцену, и, самое главное, за моими плечами бывшая радиорубка советских времён. Сейчас она уменьшена в размерах, потому что она была в два раза больше. За счет этого мы увеличим численность посадочных мест в зале».

Ремонт начался только в феврале этого года и сейчас в здании одни голые стены. Рабочие начинают укладывать плитку. А открыться этот корпус должен будет уже в сентябре 2024 года. В 2025 году ремонтировать начнут уже само здание школы, построенное в 1968 году.

Полина Вымятнина, директор школы №13 н.п. Высокий: «Я абсолютно уверена, что точно также как и педагоги, так и дети, их родители ждут обновления и создания новых условий для наших учащихся. Я абсолютно уверена, что дети, живущие в военном гарнизоне, достойны того, чтобы находиться в школе в современных условиях, отвечающим всем требованиям».

На этих кадрах можно увидеть, насколько преобразится школа и как сильно изменится её вид. Помимо ярких удобных парт и стульев в школе появятся интерактивные зоны, где дети смогут провести свой досуг, узнать что-то новое на стойке с историческими выдержками. А специально для родителей появятся удобные стойки информации, где взрослые смогут посмотреть расписания уроков и сведения о школьных событиях.