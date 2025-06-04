В единый день голосования, 14 сентября 2025 года, запланировано проведение выборов в 8 муниципальных образованиях Мурманской области

В рамках избирательной кампании состоялось первое заседание общественного штаба по наблюдению за прозрачностью и легитимностью процесса.

Заседание состоялось в обновленном составе. Руководителем штаба единогласно была избрана заместитель председателя Общественной палаты Мурманской области Евгения Друзьяк.

Был утверждён план работы, основные задачи которого формирование списка общественных наблюдателей, обучение кандидатов в наблюдатели и мониторинг соблюдения избирательных прав граждан.

Евгения Друзьяк, заместитель председателя Общественной палаты Мурманской области: «В связи с тем, что состав Общественной палаты в 2025 году был обновлён, соответственно были внесены изменения и в штаб общественного наблюдения… Сегодня были рассмотрены вопросы, касаемые организации общественного контроля за выборами, а также утверждён план работ штаба».