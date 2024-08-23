В Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о каменном лабиринте «Вавилон», расположенном в районе Кандалакши

На территории региона находится 175 объектов культурного наследия, из них 143 неразрывно связаны с землей. На сегодняшний день большая часть из них содержатся в реестре.

Один из таких - «Каменный лабиринт «Вавилон», который находится в 4-х километрах от Кандалакши на побережье и датируется вторым тысячелетием до нашей эры. Представляет собой овальную подковообразную выкладку из камней. Кандалакшский лабиринт - «безвыходный».

Он впервые был описан в 1913 году специалистом Московского археологического института. В 1960 году «Вавилон» был поставлен на государственную охрану.

Точное назначение объекта неизвестно. Существует несколько версий: они могли быть связаны с культом мёртвых, использоваться древними людьми при совершении каких-то обрядов, выполнять роль маяков, которыми пользовались мореходы или служить ловушками для рыб.