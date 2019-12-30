В Экспертно-криминалистический центр Мурманской области поступили новые стереоскопические микроскопы

Устройства повышают качество и удобство проведения экспертиз.

Новые микроскопы цифровые и подключаются к рабочему компьютеру, кроме этого анализ материала осуществляется при помощи специальной программы. Существенно расширился и перечень исследований, теперь, помимо изучения документов и денежных знаков, на этом же рабочем месте у эксперта появилась возможность проводить анализ оружия и боеприпасов, изучать следы и способы их возникновения, сравнивать отпечатки пальцев подозреваемых и почерк.

Специалист Экспертно-криминалистического центра тратит гораздо меньше времени на изучение образцов. Только на одном микроскопе за последний месяц проведено более 20 исследований.