В «ЭкспоЦЕНТРЕ» Мурманска проходит регулярный «Индийский базар»

Купить косметику, вещи, специи и многое другое с экзотичным колоритом можно до 23 апреля по адресу: Кольский проспект, 51.

С чем у вас ассоциируется Индия? Специи, традиционные танцы, яркие платки, мехенди и другие непривычные нашей культуре, но такие интересные составляющие. Всё это и даже больше вы сможете найти в павильоне «МурманЭкспо», где с 14 апреля начал работать «Индийский базар».

Анна Дроменко, менеджер ярмарки «Индийский базар»: «Большой ассортимент индийских товаров: косметика, индийский чай, индийский кофе, специи, рис басмати. Очень большой выбор. Так же у нас проходит развлекательная программа: будут танцы, будет чаепитие, дегустация чая индийского очень вкусного».

А эта часть выставки пользуется наибольшим спросом. Чего только нет на стендах «Натуральной косметики из Индии». Да, и консультант здесь очень приветливый – всё подробно расскажет, покажет и ответит на все вопросы.

Ольга Ламберт, продавец-консультант выставки: «Спросом пользуются зубные пасты, так как они все имеют растительный состав, там нет в составе фтора, у них довольно хорошее лечебное действие. Они помогают при заболевании полости рта, например, пародонтоз, кровоточивость дёсен. Самое такое популярное – это чаван-праш - джем на основе 49-ти компонентов. Это средство как иммуностимулятор, он выводит шлаки и токсины из организма».

В программе «Индийской ярмарки» богатой на восточный колорит – мастер-классы, дегустации, розыгрыш призов и конечно же танцы, от которых невозможно оторвать взгляд.

Ознакомиться с более подробной информацией можно в группе «МурманЭкспоЦЕНТРА» в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/murmanexpo?z=photo-43890836_457247472%2Falbum-43890836_00%2Frev

Индийский базар работает до 23 апреля каждый день - с 11 до 19 часов. Адрес: г. Мурманск, Кольский просп. 51.

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