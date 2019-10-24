В эти выходные мурманчан порадуют отборным юмором

26 октября стартует 6-й сезон «Stand UP Мурманск» и большой концерт с участием наших комиков, которые представят новую юмористическую программу.

Юмор – это не шутки, а серьёзная работа. И если вам легко быть главным весельчаком в компании друзей, то не факт, что того же успеха вы сможете добиться выйдя на сцену. Об этом прекрасно знают профессиональные стендап-комики. Поэтому, чтобы качественно рассмешить зрителя, они очень ответственно подходят к созданию своих монологов.

«Первые шутки, которые приносят комики, достаточно не плотные по шуткам. Там очень много какой-то воды, подводящих предложений, каких-то рассуждений», - рассказывает Дмитрий Амелькин, создатель «Stand Up Мурманск».

Иван Политов, резидент «Stand Up Мурманск», его дополняет: «Там только мысли, в основном только мысли. Просто, когда человек идёт в первый раз выступать со стендапом, он думает, что это ж истории забавные, у меня ж есть истории. А стендап – это не истории, это твоё размышление, оценка какой-либо ситуации».

Мурманский стендап-клуб существует уже 5 лет. Его участниками в разные годы были молодые и дерзкие люди нашего города. Однако не всем удалось остаться на плаву. Тем не менее, ряды наших юмористов с каждым годом пополняются. А все благодаря проведению «Открытых микрофонов» - площадки, на которой любой желающий может попробовать себя в качестве стендапера.

«К нам пришли уже порядка 15 новых комиков, - рассказывает Дмитрий Амелькин, создатель «Stand Up Мурманск». - Среди них есть очень перспективные. Мы объявили этот конкурс, зрительское голосование у нас проводится. В конце сезона по итогам зрительского голосования мы отправим лучших на фестиваль».

Фестиваль, о котором говорит Дмитрий Амелькин, главное стендап-событие для молодых юмористов. Наши комики уже пробовали свои силы в нём, но пока не особенно успешно. Однако в этом году Иван Политов, преодолев все кастинги, только немного не дошел до эфира «Открытого микрофона» на ТНТ. Но это нашего комика не останавливает. В планах Ивана – только победа.

«Это первый опыт. Да, он не особо успешный, - критично оценивает выступление Иван Политов, резидент «Stand Up Мурманск».

Если вы ещё незнакомы с мурманскими юмористами, то самое время это исправить. Уже в эти выходные состоится большой стендап-концерт, на котором с новой программой выступят наши комики-резиденты и приглашенные гости из Петрозаводска.