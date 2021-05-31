В эти выходные столица Заполярья вновь погрузилась в мир юмора

А всё потому, что состоялся четвертьфинал официальной Мурманской лиги КВН. 10 команд вышли на сцену областного Дворца культуры имени Кирова, чтобы побороться за выход в полуфинал.

Лучшие из старичков и лучшие из новичков этого сезона сразились в прямом смысле – в шуточной борьбе. 10 команд приняли участие в четвертьфинале Мурманской лиги КВН.

В этот раз в составе жури были и профессиональные юмористы, недавно стоявшие по ту сторону движения, то есть на этой сцене в «Кировке». Речь о капитане чемпионов Высшей лиги «Сборной Снежногорска» Сергее Жарикове. Он занял почётное место в зале.

Сергей Жариков, член жюри, капитан команды КВН «Сборная Снежногорска»: «На сцену всегда хочется. Тем более на эту, где все когда-то начиналось. Она же первая сцена была. Какая разница, с какой ты стороны. Главное, ты в юморе, ты причастен к этому. С одной или другой стороны. Всегда всё хорошо».

Сергей также поделился новостью, что сейчас играет в Высшей лиге в команде «Неудержимый Джо» и уже 4 июня зрители смогут увидеть их выступление по Первому каналу.

Приглашенной звездой вечера стал капитан команды Высшей лиги КВН «Русская дорога» Алексей Кривеня. Он впервые посетил Мурманск, хоть и давно знаком с нашими командами.

Алексей Кривеня, член жюри, капитан команды КВН «Русская дорога» (г. Армавир): «Как показывает практика двух команд с этого региона, это очень оригинальный юмор. «Сборная города Мурманска» очень крутая команда была в Высшей лиге. «Сборная Снежногорска», по мне, так ещё круче. Наверное, потому что мы с ними играли и сдружились. Это оригинально, смешно и классно».

По итогам выступлений из 10 команд 8 прошли в полуфинал. Ими стали «Сборная КГМК», «Для вас», «Сборная учителей Мурманской области», «Сборная Алакуртти». Также решением жюри добрана «Сборная Заозерска», а по настоянию редакторов в полуфинал прошли команды «Имени Янковского», «Сверхразум» и «Семейные ценности».