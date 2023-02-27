В эти выходные в Мурманске стартовал пятый турнир по шахматам «Полярный гамбит»

Он посвящён памяти тренера, мастера ФИДЕ Станислава Крылова. Традиционные соревнования проводили три дня.

Шахматный турнир «Полярный гамбит» собрал более сотни участников не только из Мурманской области, но и других городов России: из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Нижнего Новгорода, Великого Новгорода.

Светлана Наумова, министр спорта Мурманской области: «Наш турнир региональный, но с такими большими амбициями всероссийского турнира. Я уверена, что у него большое будущее».

Андраник Мусатян, председатель Федерации шахмат Мурманской области: «Наши спортсмены Мурманской области могут поиграть с серьёзными игроками страны. Они могут поиграть с мастерами ФИДЕ, могут поиграть с серьёзными ребятами и поднять свой уровень».

Например, 12-летний Максим Немкин приехал из Нижнего Новгорода. Мальчик решил поиграть и показать себя, он нацелен на победу. Максим мечтает о спортивной карьере.

Максим Немкин, участник турнира «Полярный гамбит»: «Поиграть в шахматы, опыта набраться и попытаться выиграть что-нибудь. Хотя бы в десятку залезть».

А мурманчанка Мария Олейник пришла вспомнить былое. Она впервые участвует в турнире «Полярный гамбит». В детстве девушка любила шахматы и даже побеждала на соревнованиях, но повзрослев, из-за работы бросила спорт. Сейчас Мария вновь решила попробовать свои силы. Признаётся, что шахматы – больше, чем просто игра.

Мария Олейник, участница турнира «Полярный гамбит»: «По большому счёту игра в шахматы – это игра, в которую мы играем каждый день. Принятие решений в игре, как и в жизни. Поэтому, это очень близко каждому, кто сталкивается с проблемами решения вопросов в настоящей жизни».

Первый день турнира играли в блиц. Сразиться с участниками решили и именитые игроки. Три гроссмейстера приехали на «Полярный гамбит». Евгения Овод и Евгений Левин из Санкт-Петербурга уже не в первый раз играют в Заполярье и высоко оценивают подготовку наших шахматистов.

Евгений Левин, гроссмейстер: «По тому, какие знакомые лица я наблюдал в зале, могу сказать, что состав будет вновь представительный. Вместе с тем обеспечена и массовость участников - мы видим представителей разных возрастных категорий и большое количество игроков. Думаю, нас ждёт интересная борьба».

А третьей приглашенной гостьей стала любимая шахматистка Заполярья Валентина Гунина. Девушка не только приняла участие в игре, ей также выпала честь сделать первый ход, который ознаменовал начало турнира. Спортсменка призналась, что рада возвращаться на малую родину.

Валентина Гунина, гроссмейстер, заслуженный мастер спорта России по шахматам: «Я всегда люблю быть в Мурманске. И вчера пока ехала на такси из аэропорта, такие воспоминания нахлынули. И когда через окно слышу, как чайки кричат, – это ностальгия. И турнир сильный. Хотелось бы, чтобы было больше турниров, я бы почаще приезжала».

Призовой фонд турнира составил 250 тысяч рублей. Это весомый стимул для шахматистов.