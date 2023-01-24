В это воскресенье, 29 января, в Мурманске состоится традиционный праздник «Здравствуй, солнце!»

Об этом на своей странице в телеграм-канале сообщал глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин.

В отличие от акции «Первый рассвет» гости праздника уже застанут почти 5-часовой световой день. Вот только с солнцем может не повезти, пока прогноз погоды на дату проведения праздника, синоптики дают неутешительный – должен пойти снег. Но до воскресенья ещё далеко и всё может поменяться.

На площади Пять Углов в 13.00 откроют игровые площадки, а в 14 часов начнётся концерт, подготовленный городскими учреждениями культуры и дополнительного образования.