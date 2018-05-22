В это воскресенье Мурманская область с размахом отметит 80-летний юбилей

Мурманская область - суровый край, завораживающий своей северной красотой: полярные дни и ночи, северное сияние, коренные народы, живущие, так же как и сотни лет назад. Все это – серьёзный повод, чтобы хоть раз в жизни увидеть Кольский полуостров, который в этом году празднует своё 80-летие!

Совсем скоро Мурманская область с размахом отметит свой 80-летний юбилей. Специально для этого события комитет по культуре и искусству Мурманской области организовал праздник, в котором примут участие лучшие творческие коллективы со всего Заполярья.

- Данное событие является кульминационным в программе празднования 80-летия со дня образования Мурманской области. Это самое массовое и самое масштабное и по количеству участников, и по предполагаемому нами количеству зрителей событие, - отмечает Сергей Ершов, председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области.

27 мая на Центральном стадионе профсоюзов пройдёт красочный праздник. В 13.30 на спортивной площадке развернётся ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства, а также начнут работу торговые ряды. А уже в 14 часов для самых маленьких северян заработает игровая площадка с аниматорами, весёлыми играми и конкурсами. В 14.20 будет дан старт концерту сводного духового оркестра Мурманской области.

- Я думаю, что это будет очень интересная, насыщенная программа, которая будет исполняться впервые, - говорит Светлана Вагайцева, директор Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова. - Я думаю, что это вызовет большой интерес не только у гостей нашего города, но и мурманчан, потому что они этого, честно говорю, не видели. Увидят впервые.

Заключительным аккордом празднования юбилея станет театрализованный концерт «Процветай, наш Кольский Край», который начнётся в 15 часов и продлится до 9 вечера. В нём примут участие творческие коллективы муниципалитетов и городских округов Мурманской области. Кроме того, в столицу Заполярья приедут звезды российской эстрады, а в небо взлетят тысячи воздушных шаров.

- В творческой программе принимают участие звёзды российской эстрады: известный рок-музыкант, композитор Александр Маршал и наши земляки, которые давно уже прописались на московской сцене, например, братья Шумковы, - раскрыл некоторые секреты участников концерта Сергей Ершов, председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области.

Ещё один приятный бонус для гостей праздника. Региональный гарантирующий поставщик электроэнергии «КолАтомЭнергоСбыт» будет производить обмен старых ламп накаливания на новые светодиодные. Компания предложит участникам праздника широкий ассортимент электротехнических товаров, но и это ещё не все сюрпризы.

- Тот, кто, допустим, придёт и заплатит за электроэнергию в этот день, получит беспроигрышный выигрышный билет, - рассказала Светлана Вагайцева, директор Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова. - Там будет палатка, будет это место обозначено.

Организаторы праздника приглашают всех мурманчан и гостей города 27 мая на Центральный стадион профсоюзов, чтобы принять участие в самом масштабном событии этого года и поздравить Заполярье с юбилеем.