В это воскресенье в Мурманске состоится единственный показ фильмов международного кинофестиваля в Тромсё

6 короткометражек режиссёров северных стран будут представлены гостям.

«TROMSØ INTERNATIONAL FILM FESTIVAL» в Мурманске проводится уже 10 лет. Год назад из-за пандемии организаторы не смогли привезти киноленты к нам лично, показы перешли в онлайн. В этот раз 6 короткометражных фильмов, объединенных темой «Время рассудит», для всех любителей этого вида искусства представят в одном из мурманских кинотеатров.

Игорь Шайтанов, исполнительный продюсер «TROMSØ INTERNATIONAL FILM FESTIVAL»: «Есть документальные фильмы в программе, есть игровые. Нам показалось, что их объединяет желание поставить своего персонажа в позицию, когда вот-вот в жизни что-то изменится. Идут какие-то глобальные изменения. Это фильмы объединило и сложило в одну большую историю».

Фильм «Сон» на фестивале лично презентует режиссёр Александр Перков. Он единственный российский представитель в списке участников в этом году. Его 20-минутная короткометражка была снята пару лет назад в родном для автора городе Архангельске. Работа посвящена теме домашнего насилия.

Александр Перков, режиссёр фильма «Сон»: «Мне кажется, есть немало документальных фильмов на эту проблему, журналистских исследований. Поэтому, посмотреть историю с художественной стороны, понять персонажа. Понять в каких ситуациях мы можем оказаться, если и так будет продолжаться отношение к этому в России, если ситуация не изменится, чем в итоге это может закончиться».

Показ фильмов международного кинофестиваля Тромсе состоится уже в воскресенье в 18 часов в кинотеатре торгового центра «Мурманск Молл». Позже короткометражки покажут в Петрозаводске и Архангельске.