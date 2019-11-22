В этом есть какое-то волшебство - Анна и Анастасия учатся делать новости на телеканале «Арктик-ТВ»

Как создают новости: от теории к практике. На протяжении месяца на телеканале «Арктик-ТВ» учились писать сюжеты и начитывать закадровый текст, смотрели, как работают дизайнеры и режиссеры монтажа. Мы работой будущих журналисток довольны, теперь расскажем вам как Анна и Анастасия постигали основы телевизионного дела.

Написать сюжет – только половина работы журналиста-телевизионщика, вторая, не менее сложная часть, хорошо начитать его. У новичков-практикантов дрожит не только голос, но и руки. Страх перед микрофоном помогает побороть терпеливый монтажёр, которая согласна записывать голос снова и снова.

Аня Чайникова и Настя Отто пришли на «Арктик-ТВ» на практику. Девушки учатся на третьем курсе журналистики.

«Это было моё лучшее место практики за три курса, которые я училась, - делится своими впечатлениями Анна Чайникова, практикант. – Сотрудники редакции понимают нас, объясняют, учат. Всё понравилось!».

Анастасия Отто, практикант, дополняет: «Наверное, самый интересный момент всё-таки, это когда уже всё готово и ты можешь посмотреть собранный сюжет, смонтированный и увидеть, как от начала съёмок до отписывания и записывания закадрового голоса, получается какая-то картинка, какая-то история. По-моему, в этом есть какое-то волшебство телевидения».

Телеканал «Арктик-ТВ» смотрят более четырёхсот тысяч жителей Мурманской области. Каждое предложение, слово и ударение, произнесённые в эфире - большая ответственность. Лайфхак, который помогает юному журналисту правильно начитывать, смотреть свои сюжеты в эфире, причём по несколько раз. Благо, новости на «Арктик-ТВ» идут в повторе практически каждый час.

«Я смотрю на свои сюжеты скорее с профессиональной точки зрения, чем с обывательской, - говорит Анастасия Отто, практикант. – Я сразу начинаю прислушиваться к тому, как звучит моя дикция, нет ли каких-то проблем со словами».

Если честно, мы очень старались помогать девочкам во всем. И рады, что теперь наши практиканты идут записывать закадровый текст уверенной походкой.