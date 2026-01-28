В этом году 30-летие со дня основания отметит Всероссийский союз ветеранов таможенной службы

В честь предстоящей круглой даты об организации больше узнали и будущие мурманские таможенники.

Таможенное ведомство ведёт борьбу с контрабандой, осуществляет транспортный, санитарный и ветеринарный контроль в пунктах пропуска через государственную границу страны.

Всероссийский союз ветеранов таможенной службы защищает права ветеранов, а также возрождает и сохраняет традиции ведомства. Несмотря на сложность, такую важную и ответственную работу многие выбирают с детства. Эти ребята есть и в Мурманском лицее №2. В «Таможенный класс» поступают дети, которые решили в будущем посвятить себя таможенному делу.

Валентина Астапкович, кадет 10 «Б» класса мурманского лицея №2: «Я в будущем планирую связать свою жизнь с таможенной службой. Мне очень интересна эта сфера деятельности, я хочу себя в ней проявить».

В преддверии большой даты с учащимися встретился председатель Мурманского регионального отделения Всероссийского союза ветеранов таможенной службы Дмитрий Чистосердов, председатель Мурманского регионального отделения Всероссийского союза ветеранов таможенной службы.

Дмитрий Чистосердов поделился с ребятами особенностями службы, ответил на вопросы и помог юным северянам чуть лучше понять, что ждёт их в будущем.