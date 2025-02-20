В этом году компании «Норникель» исполняется 90 лет

Сегодня - это флагман мировой цветной металлургии и богатейшая экосистема. Она объединяет исследовательские институты и технологические центры, IT-команды, собственный флот и инфраструктурные проекты.

В нашей области промышленный гигант представлен Кольским дивизионом. КГМК разрабатывает месторождения, расположенные в 25-километровой полосе между посёлком Никель и городом Заполярный на западе Мурманской области. Из них руда поступает для переработки на обогатительную фабрику.

А рафинировочные мощности сосредоточены в Мончегорске. Компания выпускает электролитный никель и медь, карбонильные никелевые порошки и дробь, кобальтовый концентрат, концентраты драгоценных металлов, серную кислоту.