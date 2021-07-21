В этом году на новую систему подготовки горячей воды переведут 29 домов Ленинского округа Мурманска

Жители Ленинского округа дождались больших перемен. В скором времени они забудут о главной проблеме района – грязной и плохо пахнущей горячей водопроводной воде. Долгожданная модернизация уже началась.

Специалисты компаний «МЭС» и «Мурманскводоканал» совместно реализуют в Ленинском районе областного центра программу по переходу на закрытую систему горячего водоснабжения. Дом №10 на ул.Александрова попал в список на модернизацию уже в этом году.

Алла Истомина, генеральный директор АО «МЭС»: «Уже сформирована «Мурманскводоканалом» техническая документация, выполнена проектная документация. «Мурманэнергосбыт» в качестве единой теплоснабжающей организации согласовал проектные решения. И в этом доме они также будут воплощены».

Андраник Мусатян, генеральный директор ГОУП «Мурманскводоканал»: «Нет ничего сложного, всё стандартно, как положено. Главное, что губернатор выделил деньги на данную программу. И мы весь Ленинский район должны перевести на чистую горячую воду.Мы работаем для наших людей, понимаете. У нас задача, чтобы у людей была чистая горячая вода».

Старый теплопункт в подвале дома, в скором времени будет демонтирован на 80% и потом здесь установят новый. Он будет работать по закрытой системе, когда вода нагревается не на котельной, а в каждом доме с помощью бойлеров.

Андрей Зыков, главный инженер АО «МЭС»: «Здесь будет стоять подогреватель горячего водоснабжения, дополнительное насосное оборудование. Достаточно того персонала, который есть у управляющей компании. Это те же слесаря по ремонту внутридомовых систем. И они вполне могут обслужить новое оборудование».

В этом году на новую систему переведут 29 домов Ленинского округа.