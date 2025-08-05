В этом году на реках и озерах нашего региона погибли 12 человек, среди которых двое детей

Стоит отметить, что купание в водоёмах региона запрещено. В том числе из-за холодных течений, которые не становятся теплее даже в самую жаркую погоду.

Есть исключение – это два пляжа: «Аврора» на озере Канентъявр и «Ура-Губа» на реке Уре. Оба на приличном удалении от Мурманска. Но даже в проверенном месте не стоит лезть в воду после употребления спиртного, так как нередко такая бравада заканчивается летально.

Наталья Малахова, государственный инспектор по маломерным судам Центра ГИМС ГУ МЧС России по Мурманской области: «Основной причиной несчастных случаев является купание в необорудованных местах, несоблюдение элементарных норм безопасности, нахождение у воды в состоянии алкогольного опьянения и переоценка собственных сил. Чтобы летний отдых не обернулся трагедией, Главное управление МЧС России по Мурманской области рекомендует не допускать нахождение детей у воды без присмотра взрослых, не использовать для купания необорудованные водоёмы, не употреблять спиртное перед купанием и использованием маломерных судов».