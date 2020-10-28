У Мурманской области появился интерактивный туристический порталХотите - верьте, хотите - проверьте - Минтруд пообещал рост прожиточного минимума пенсионера
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.10.20 19:30

В этом году областная станция скорой медицинской помощи получила 43 новых автомобиля

Сегодня ещё 8 новых машин поступило на вооружение. Они уже распределены по больницам региона и скоро начнут выполнять свою функцию – спасать людей. Осмотреть новые «скорые» приехал министр здравоохранения области Дмитрий Панычев, который вновь приступил к выполнению своих обязанностей после болезни.

В Мурманскую область поступило 8 машин скорой помощи класса «Б». Они общепрофильные с дополнительным отоплением салона и оснащены всем необходимым: электрокардиографом, дефибриллятором, кислородной подачей и аппаратом ИВЛ. Помимо оказания первой медпомощи на этих автомобилях фельдшеры транспортируют и больных коронавирусом. Поэтому они оснащены ещё и комплектами защиты.

Павел Соколов, главный врач ГОБУЗ «Мурманская областная станция скорой медицинской помощи»: «Да, есть наборы антисептических средств, автомобили в этом плане укомплектованы. Также мы комплектуем их неприкосновенным запасом средств индивидуальной защиты для медицинских работников - это респираторы, маски, костюмы, комбинезоны».

За последние полтора года в автопарк «скорых» поступило почти 100 машин класса «Б» и реанимобилей. Благодаря таким обновлениям удалось в два раза увеличить количество автомобилей с износом меньше 5 лет. Это, безусловно, улучшило работу бригад скорой помощи, но всё ещё остается одна проблема - кадровая. 

Дмитрий Панычев, министр здравоохранения Мурманской области: «Мобилизуем, учим, активно работаем  с нашими колледжами, потому что большинство бригад, безусловно, фельдшерские. Поэтому в сложившейся ситуации, с учётом этих вызовов, максимально стараемся новые бригады скомплектовать и выпустить на линию для оказания помощи».

По действующему нормативу, установленному ещё в советские времена, одна бригада «скорой» рассчитана на 10 тысяч населения. С учётом частоты вызовов и наших климатических условий износ машин происходит быстрее. Поэтому необходимо регулярно обновлять автопарк.

Оксана Демченко, первый заместитель министра Мурманской области: «Автомобили, которые мы получаем, мы их приобретаем и за счёт федеральных денег и за счёт региональных. Ежегодно Федерация выделяет определенное количество автомобилей».

Поставленные сегодня новые «скорые» отправятся в Апатиты, Кольский район, Видяево, Причальный и на подстанции Мурманска. По словам министра здравоохранения региона, кареты уже на следующей неделе начнут ездить на вызовы.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Побочный эффект пандемии – в Мурманской области выпущено пищевой продукции на 58,1 млрд рублей, а прибыль получили – 5,9 млн
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА: НОВЫЙ СЕЗОН«ВОЙНА В ЗАПОЛЯРЬЕ»: «Оленья армия» - «Арктик-ТВ» начинает трансляцию фильмов нового проектаДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВысокий уровень доверия - избиратели региона отдали предпочтение кандидатам от партии «Единая Россия»
-

Последние комментарии

Ольга
26.10.20 11:05
Видно, что уже нечем мужикам заняться в нашем государстве.
Комментарий к новости:В Мурманске установлен мировой рекорд по силовому экстриму: атлеты сдвинули с места парусник «Седов»
вася
20.10.20 22:37
Лучше бы краба удавили. Много мы мойвы видим-то ? Обнародуйте цифры по вылову мойвы и реализации ее в России! Кто ее съел?
Комментарий к новости:«Огурцами» в Мурманске в 2021 году не запахнет
Д.О. Вернер
17.10.20 00:16
Улов рыбы частный, а наука про рыбу бюджетная?
Комментарий к новости:В Общественной палате РФ поддержали позицию рыбаков о необходимости господдержки рыбохозяйственной науки
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Мир нанотехнологий». Научно-популярная программа (12+)04:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Рост цен на бензин в Мурманской области почти остановился-PRO Валюту (16+)Курс доллара подскочил почти на 1,1 рубля, евро укрепилось почти на 91 копейку-PRO Энергетику (18+)Энергетики обнаружили подпольную майнинговую ферму в селе Тулома-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 29 октября-PRO Нефть и газ (18+)Сделано четвертое крупное открытие «Газпрома» на шельфе полуострова в Карском море за последние два года-PRO Законы (18+)Путин подписал закон о диспансеризации военных и проверке их на наркотики
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика