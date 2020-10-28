В этом году областная станция скорой медицинской помощи получила 43 новых автомобиля

Сегодня ещё 8 новых машин поступило на вооружение. Они уже распределены по больницам региона и скоро начнут выполнять свою функцию – спасать людей. Осмотреть новые «скорые» приехал министр здравоохранения области Дмитрий Панычев, который вновь приступил к выполнению своих обязанностей после болезни.

В Мурманскую область поступило 8 машин скорой помощи класса «Б». Они общепрофильные с дополнительным отоплением салона и оснащены всем необходимым: электрокардиографом, дефибриллятором, кислородной подачей и аппаратом ИВЛ. Помимо оказания первой медпомощи на этих автомобилях фельдшеры транспортируют и больных коронавирусом. Поэтому они оснащены ещё и комплектами защиты.

Павел Соколов, главный врач ГОБУЗ «Мурманская областная станция скорой медицинской помощи»: «Да, есть наборы антисептических средств, автомобили в этом плане укомплектованы. Также мы комплектуем их неприкосновенным запасом средств индивидуальной защиты для медицинских работников - это респираторы, маски, костюмы, комбинезоны».

За последние полтора года в автопарк «скорых» поступило почти 100 машин класса «Б» и реанимобилей. Благодаря таким обновлениям удалось в два раза увеличить количество автомобилей с износом меньше 5 лет. Это, безусловно, улучшило работу бригад скорой помощи, но всё ещё остается одна проблема - кадровая.

Дмитрий Панычев, министр здравоохранения Мурманской области: «Мобилизуем, учим, активно работаем с нашими колледжами, потому что большинство бригад, безусловно, фельдшерские. Поэтому в сложившейся ситуации, с учётом этих вызовов, максимально стараемся новые бригады скомплектовать и выпустить на линию для оказания помощи».

По действующему нормативу, установленному ещё в советские времена, одна бригада «скорой» рассчитана на 10 тысяч населения. С учётом частоты вызовов и наших климатических условий износ машин происходит быстрее. Поэтому необходимо регулярно обновлять автопарк.

Оксана Демченко, первый заместитель министра Мурманской области: «Автомобили, которые мы получаем, мы их приобретаем и за счёт федеральных денег и за счёт региональных. Ежегодно Федерация выделяет определенное количество автомобилей».

Поставленные сегодня новые «скорые» отправятся в Апатиты, Кольский район, Видяево, Причальный и на подстанции Мурманска. По словам министра здравоохранения региона, кареты уже на следующей неделе начнут ездить на вызовы.