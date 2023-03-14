В этом году пандемия COVID-19 завершится - ВОЗ

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения уверен в том, что в этом году пандемия COVID-19 завершится и режим международной чрезвычайной ситуации в связи с этой болезнью будет отменён.

Как сообщает ТАСС, 11 марта исполнилось ровно три года «с тех пор, как ВОЗ впервые заявила, что глобальную вспышку COVID-19 можно охарактеризовать как пандемию». «Сейчас мы, безусловно, находимся в гораздо лучшем положении, чем когда-либо во время пандемии», - констатировал гендиректор ВОЗ.

Он обратил внимание на тот факт, что «впервые еженедельное количество зарегистрированных смертей теперь ниже», чем когда организация впервые использовала слово «пандемия» три года назад.