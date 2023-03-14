День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.03.23 19:30
В этом году пандемия COVID-19 завершится - ВОЗ
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения уверен в том, что в этом году пандемия COVID-19 завершится и режим международной чрезвычайной ситуации в связи с этой болезнью будет отменён.
Как сообщает ТАСС, 11 марта исполнилось ровно три года «с тех пор, как ВОЗ впервые заявила, что глобальную вспышку COVID-19 можно охарактеризовать как пандемию». «Сейчас мы, безусловно, находимся в гораздо лучшем положении, чем когда-либо во время пандемии», - констатировал гендиректор ВОЗ.
Он обратил внимание на тот факт, что «впервые еженедельное количество зарегистрированных смертей теперь ниже», чем когда организация впервые использовала слово «пандемия» три года назад.
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Последние комментарии
Ирина
13.03.23 12:43
Очень Вас ждем !
Евйгений
02.03.23 18:54
Что за Рыбнадзор? О компании какой лицензии идет речь? На форель нет требования о путевке. Это не семга. Граждане имеют право ловить свободно и бесплатно. Бред полный.
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Полина
26.02.23 22:17
Я была там 23 февраля 2023 года. Там очень интересно. Крутой экскурсовод-Олег он смешной,умный и справедливый. В физических опытах даже я поучаствовала. Это было так прикольно!!! Крутые инопришеленцы
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