В этом году подготовка к отопительному сезону стала лучшеОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»
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В этом году подготовка к отопительному сезону стала лучше

11 сентября правительство сообщило о начале отопительного сезона. А уже с 12 числа котельные начали топку, а управляющие компании - подключение домов к теплу. Однако тепло появилось не у всех. Сейчас компании устраняют завоздушивания систем и проводят локальную регулировку систем отопления.

Слесарь-сантехник Тамаз Дзадзамия заходит в подвал одного из домов по улице Загородной в Мурманске. С этого адреса в управляющую компанию «Севжилсервис» поступили две заявки на то, что тепло в квартирах так и не появилось. Скорее всего, дело - в завоздушивании систем отопления. Работа для Тамаза привычная. Чтобы исправить неполадку - необходимо стравить воду в подвале. Несколько минут, и вот начинает валить пар - пошла горячая, можно закручивать вентиль.

Тамаз Дзадзамия, слесарь-сантехник управляющей компании «Севжилсервис»: «Квартиросъемщик, у них стоит заглушка такая. Но у них доступа нет. Где-то есть доступ, где-то нет. Туда не подойти. Стенка стоит, что-то мешает. И мы прогоняем вот так через подвал, мучаем».

Такая работа в первые дни после подачи тепла - обычное дело. В этом году, сообщает руководство «Севжилсервиса», заявок гораздо меньше, чем в прошлом - лучше была подготовка. Но они всё равно есть. Просьбы разобраться с системами отопления поступили в компанию из 20 домов. В двух из них сегодня проблему оперативно устранили.

Семён Ситник, генеральный директор группы компаний «Севжилсервис»: «11 числа было подписано постановление о начале отопительного сезона главой администрации города-героя. 12 числа началась подача теплоносителя котельными в дома. Группа компаний «Севжилсервис» незамедлительно приступила к регулировке. Сейчас регулировка не закончена ввиду ряда причин. Такими причинам является отсутствие доступа на 5 этажи, где находятся спускные клапана, для того, чтобы выпустить воздух из системы».

Чтобы узнать, стоит ли в очереди на продув системы отопления ваш дом - необходимо зайти в группу «Севжилсервис» Вконтакте. Там есть список зданий в квартиры на пятых этажах которых сотрудникам так и не удалось попасть. Кроме того, если у вас до сих пор нет тепла - заявку подать можно по телефону компании 631-051.

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