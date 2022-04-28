Губернатор Андрей Чибис провел очередное заседание правительства региона. На повестке дня были несколько важных вопросов.

Совсем скоро начнётся летняя оздоровительная кампания. Провести каникулы с пользой смогут порядка 18 тысяч заполярных детей от 6 до 18 лет. Для них предусмотрены места как в стационарных и пришкольных лагерях Мурманской области, так и на курортах Чёрного и Азовского морей. Полторы тысячи детей из трудных семей бесплатно отправятся на отдых за счёт областного бюджета. В этом году порядка 2700 юных северян смогут провести каникулы на юге в рамках новой программы «Дети Арктики».

Юрий Фомин, заместитель губернатора Мурманской области: «Минвстокразвития РФ - оператор этой программы. Мы софинансируем эту программу и приняли решение, что детишки с 5-го по 8-й класс бесплатно поедут отдыхать на берег Чёрного моря. Все наши активности имеют заявительный характер. Родители заявляются и в порядке очереди акцептуются».

Кроме того, в нашем регионе продолжается программа детского туристического кешбэка. Родители могут самостоятельно организовать отдых ребёнка, компенсируя до 50% затрат. А подростки с 14 лет могут не уезжать на всё лето и подработать.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы в этом году увеличиваем количество рабочих мест на летний период, увеличиваем величину оплаты труда. Минимум пять тысяч подростков должны такую работу получить».

Кроме того, на заседании обсудили создание комплексной системы безопасности в Мурманской области. В рамках проекта «Умный регион» в регионе установлена не одна тысяча камер, но необходимо, чтобы система безопасности охватывала все зоны, где могут совершаться противоправные деяния, в том числе во дворах. Особое внимание стоит уделить детским садам.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Отдельная история – безопасность наших образовательных организаций. Начиная с детских садов и заканчивая высшими учебными заведениями. Тема – принципиально важная. Практически все школы оборудованы системами безопасности, но их необходимо развивать, делать совершенными».

Комплексная безопасность требует контроля систем ЖКХ, природных и техногенных угроз, метеорологического и радиационного мониторинга. Компоненты такого комплекса наблюдения сегодня смонтированы на 35 объектах в регионе.